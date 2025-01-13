عيار 21 يسجل 283 ريالا، أسعار الذهب في السعودية اليوم

استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات الأحد وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 324 ريالا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 283 ريالا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 243 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2270 ريالا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الرابع مع ترقب المتداولين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستساهم في تشكيل توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

اقترب سعر الذهب في التداولات الفورية من 2680 دولارًا للأونصة، متجهًا لتحقيق مكاسب تتجاوز 1% خلال أول أسبوع كامل للتداول في العام.

توقع أن تُظهر بيانات الوظائف لشهر ديسمبر نموًا معتدلًا، لكنه لا يزال صحيًا، وهو ما يتوقع الاقتصاديون استمراره في عام 2025.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم على الأرجح سيبقون أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة، مع تأجيل أي تخفيضات إضافية حتى يحدث انخفاض كبير في معدلات التضخم. وعادةً ما تستفيد المعادن التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، من انخفاض أسعار الفائدة.

مجلس الذهب العالمي 2025

توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ وتيرة نمو أسعار الذهب في عام 2025 بعد تحقيقه لمستويات قياسية في العام الحالي.

وأوضح المجلس في تقرير له أن الحروب التجارية المحتملة في ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" الثانية، والتمهل في خفض معدلات الفائدة سيضر بالطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين.

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