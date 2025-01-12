سر اشتعال أسعار الذهب، إلى أين يتجه المعدن الأصفر بالتعاملات المحلية والعالمية؟.. والأونصة تسجل 2689 دولارا بحركة التداولات

أسعار الذهب، يبحث العديد عن أسعار الذهب في مصر خلال حركة التعاملات المحلية والعالمية اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، حيث يكرر السعر الارتفاع الكبير يوميا مستفيدا من ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي شاهدناها ترتفع بحركة التعاملات خلال الاسابيع الماضية.

سعر الذهب العالمي

استطاع سعر الذهب العالمي أن يرتفع بالتداولات العالمية ليخترق مستوى الـ 2650 دولارا للاونصة ليقترب السعر الآن من المستوى التصحيحي 23.6% عند 2689 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الدعم الإيجابي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

كما يتداول سعر الذهب المحلي عيار 24 حاليا عند أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 4342 جنيه للجرام في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال تداولات هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، ويلامس الذهب عيار 21 إلي مستوي 3800 جنيه.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800جنيها.

عيار 18 يسجل 3257جنيهات.

الجنيه الذهب 30400جنيها



توقعات اسعار الذهب الفترة المقبلة

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2024، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو الامر المتوقع ان يتكرر خلال العام الجارى مع مزيد من انخفاض لاسعار الفائده فى البنوك العالمية، بالاضافة الى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.

ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة رئاسته الثانية، تحسبًا للقوانين والسياسات الجمركية والضريبية التي قد يفرضها وتتسبب في ارتفاع كبير للتضخم وعودة الحروب التجارية، وقد ساعد هذا أسعار الذهب على تخطي عقبة تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع، ليسجل الذهب أعلى مستوى في 4 أسابيع.

حركة الذهب المحلي



ومن المتوقع ان ترتفع اسعار الذهب محليا خلال تداولات المتبقي من يناير الجارى بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات العام، كما استطاع الذهب العالمي مع بداية هذا الأسبوع تخطي المتوسط المتحرك لـ 50 يوم وأن يخترق مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ليصل إلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الذي أغلق تداولات الأسبوع أسفله والذي يتواجد عند المستوى 2690 دولارا للاونصة.



سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد (آخر تحديث)

استقر سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 في محلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

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سعر الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 30400 جنيهًا للبيع.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف أيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

سعر الجنيه الذهب

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

حساب المصنعية على الذهب؟

جدير بالذكر هناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

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