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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها “بيع”، 4314 جنيها “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه “بيع”، 3775 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3257 جنيها “بيع”، 3235 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه “بيع”، 30200 جنيه “شراء"

استقرت أسعار الذهب الجمعة الماضية في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

اسعار الذهب 

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وحلق الذهب عند أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد والتضخم

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