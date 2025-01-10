الجمعة 10 يناير 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

المنتجات الغذائية
المنتجات الغذائية

حذرت الدكتورة می محمد ریاض، بوحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي التابع لوزارة الصحة من شراء المنتجات الغذائية الجاهزة دون قراءة الملصقات المحتوية على أهم المعلومات الخاصة بالمنتج الغذائي.

وقالت إن العديد من المنتجات الغذائية تحمل عبارات مغرية مثل "خال من الدهون" أو "السكر"، إلا أنها تحتوي أيضا على أضرار صحية.

خالي من الكوليسترول  

وأشارت إلى أن عبارة خال من الكوليسترول  CHOLESTEROL قد يكون المنتج خاليًا من الكولسترول، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه صحي وقد يحتوي على دهون مشبعة أو دهون متحولة، والتي تؤثر على مستوى الكوليسترول في الجسم بشكل غير مباشر.

وأكدت ضرورة التحقق من محتوى الدهون.

مخبوز وليس مقليا

وأشارت أن المنتجات المدون عليها “مخبوز، وليس مقليا” حتى إذا كان المنتج مخبوزا بدلًا من أن يكون مقليا، فقد يتم تغطيته أو رشه بالدهون أثناء عملية التحضير لذلك، لا يجب الاقتصار على العنوان فقط، بل يجب التحقق من محتوى الدهون الكلي.

وأوضحت أن جملة “خال من السكر” هذا يعني أن المنتج خالي من السكر المضاف مثل السكروز أو جلوكوز، لكن قد يحتوي على محليات أخرى مثل الفركتوز، مما قد يؤثر على صحة الكبد.

وأشارت إلى ضرورة قراءة ملصق الحقائق الغذائية وهي ليست مجرد خطوة بسيطة، بل هي مفتاح لتحسين الصحة كما يجب الحرص دائمًا على قراءة الملصق بعناية لتكون على علم بما تتناوله وليكن الإنسان أكثر وعيًا واتخاذ قرارات غذائية أذكي.

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احمد ماهر التعليمي الصحة مستشفى أحمد ماهر التعليمي صحة الكبد

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