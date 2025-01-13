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خارج الحدود

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو)

غارة إسرائيلية، فيتو
غارة إسرائيلية، فيتو

لبنان، أفادت وسائل إعلام أن إسرائيل شنت غارات جديدة على جنوب وشرق لبنان، ليل الإثنين.

وأكدت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين جنوبي لبنان، وأطراف بلدة جنتا في قضاء بعلبك على أطراف سلسلة جبال لبنان الشرقية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز.

وفي السياق ذاته، رصد تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء البقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، توغلت قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تمركزت قرب أحد المنازل.

كما أشارت إلى "توغل دورية لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل به منذ إعلانه تقريبا.

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إسرائيل لبنان شرق لبنان مارون الراس حومين الفوقا ورومين جنوبي لبنان بعلبك

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