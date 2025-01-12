الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بلبنان

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في يرؤون بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان،  وعدم تنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان.

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معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

ويوم الجمعة الماضية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها  عن استشهاد شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين في ضربة إسرائيلية على طيردبا جنوبي لبنان.

استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على لبنان 

وذكرت تقارير إعلامية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة في بلدة طيردبا بقضاء صور جنوبي لبنان، ما يعد انتهاكا جديدا لوقف إطلاق النار.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين قولهم: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان لا يريدون سحب القوات بشكل كامل من جنوب لبنان.

حكومة نتنياهو تريد البقاء في جنوب لبنان 

وقال المسئولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع أكسيوس: "إن حكومة نتنياهو تريد الإبقاء على بعض القوات في ثلاث مناطق رئيسية بالجنوب اللبناني".

وأكد المسئولون لموقع أكسيوس: "أن حكومة نتنياهو تأمل موافقة إدارة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد رفض بايدن".

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لبنان الجليل الأعلى جيش الاحتلال

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