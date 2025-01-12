الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل أمام مدرسة بالشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة بمحاولة اختطاف طفل أمام أحد مجمعات المدارس بالشرقية.

حقيقة  فيديو محاولة خطف طفل أمام مدرسة بالشرقية 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة "ملاكى" بمحاولة استيقاف وخطف أحد الأطفال أمام أحد مجمعات المدارس بالشرقية وفراره هاربًا بالسيارة عقب تدخل سيدة أثناء ذلك، ومطالبة الأهالي بالحرص على أبنائهم لانتشار حالات اختطاف الأطفال.
 

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وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع (مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية).

 

وبمواجهته أقر بعدم مشاهدته لثمة وقائع في ذات الشأن وقيامه بتسجيل ونشر مقطع الفيديو لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم  لادعائه الكاذب.

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