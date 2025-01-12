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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال السوداني ويانج أفريكانز

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، أعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني تشكيلة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب “شيخا ولد بيديا” في موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

 

تشكيل الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز

يدخل فريق الهلال السوداني مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني بتشكيل مكون من: 

عيسى فوفانا، ستيفن أيبولا، عثمانو ديوف، الطيب عبد الرازق، خاديم دياو، والي الدين خضر، قاسوما فوفانا، إيمي تيدنغ، سيرجي بوكو، محمد عبد الرحمن، أداما كوليبالي.

تشكيل يانج أفريكانز أمام الهلال

أما فريق يانج أفريكانز فيدخل مباراته أمام الهلال السوداني بتشكيل مكون من:

دجيجي ديارا - شوماري - 

 

طموحات الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز

ويتطلع الهلال للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يضمن له التأهل إلى ربع النهائي، البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية. 

في المقابل يدخل يانج أفريكانز المباراة بهدف الفوز على الهلال، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في بلوغ الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “شيخا ولد بيديا” في موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد يانج أفريكانز

يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 على شبكة بي إن سبورتس القطرية، ويتولى منتصر الأزهري مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس. 

ويأمل الهلال  تحقيق الفوز ليضمن صدارة المجموعة بعد وصول الفريق إلى 10 كما يأمل إنهاء آمال منافسه التنزاني 4 نقاط، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد مولودية الجزائر إلى 8 نقاط بعد فوزه على تي بي مازيمبي الذي فقد فرصته في التأهل بعد توقف رصيده عند نقطتين فقط.

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دوري أبطال أفريقيا فلوران إيبينجي الهلال السودانى يانج افريكانز ملعب “شيخا ولد بيديا”

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