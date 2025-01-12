الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

الترجي يفوز علي دجوليبا بهدف ويرافق بيراميدز لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

تأهل فريق الترجي التوتسي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفرز علي منافسه دجوليبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح إلياس موكوانا من تسجيل هدف الفوز لصالح الترجي التونسي في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني والمباراة. 

وبهذا الفوز رفع  الترجي رصيده إلي النقطة العاشرة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا ليتأهل رفقة بيراميدز إلي الدور ربع النهائي.

ترتيب المجموعة الرابعة  

الترجي  10 نقاط

بيراميدز  10 نقاط

ساجرادا  5 نقاط 

دجوليبا 2 نقطة 

بيراميدز يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ونجح فريق بيراميدز في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بالجولة الخامسة بدور المجموعات.

مباراة بيراميدز وساجرادا 

وحقق بيراميدز الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة ويتأهل مباشرة إلى ربع النهائي.

وضمن بيراميدز الصعود لربع النهائي ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد وصوله للنقطة رقم 10 في حين أن ساجرادا صاحب المركز الثالث يمتلك 5 نقاط وأعلى عدد نقاط قد يصل إليه هو 8 نقاط.

 

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