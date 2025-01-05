الهلال السوداني يتعادل إيجابيا مع مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق مولودية الجزائر مع نظيره الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف مولودية الجزائر اللاعب سفيان بيازيد في الدقيقة 5، ثم تعادل لصالح الهلال السوداني اللاعب جان كلود في الدقيقة 78.

ويتواجد فريق مولودية الجزئر والهلال السوداني في المجموعة الأولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من يانج أفريكانز ومازيمبي .

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال



الهلال السوداني 10 نقاط

مولودية الجزئر 5 نقاط

يانج افريكانز 4 نقاط

مازيمبي 2 نقاط

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