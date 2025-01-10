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خارج الحدود

مبعوث ترامب يصل الدوحة لمتابعة المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة

ستيفن ويتكوف مبعوث
ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، فيتو

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، اليوم الجمعة، أن ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصل، اليوم، إلى الدوحة؛ لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقريره، أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب المفاوضات بشأن غزة.

فجوات بين إسرائيل وحماس بالمفاوضات

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم: "إن هناك فجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات".

وكشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف"، عن تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث فقد الحزب مقعدين في استطلاع جرى خلال الأسبوع الجاري، ما يمنح كتلة المعارضة 61 مقعدًا في حال إجراء انتخابات جديدة، دون الحاجة لدعم الأحزاب العربية.

تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 وأظهر الاستطلاع أن 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مع تفاوت في المواقف حول طبيعة الصفقة. 

ويدعم 52% من المشاركين صفقة تبادل شاملة، بينما يفضل 36% صفقة جزئية، في حين يعارض 6% أي صفقة.

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إسرائيل ترامب غزة إسرائيل وحماس الدوحة

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