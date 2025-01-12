الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبد سيارة بداخلها 88 قطعة أثرية في الفيوم

قطعة من المضبوطات،
قطعة من المضبوطات، فيتو

لعبت الصدفة دورا كبيرا حينما استوقفت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، سيارة ملاكي علي طريق اسيوط الغربي،  ظنا منهم أن بها سلعا غذائية مهربة، وبتفتيش السيارة وجد بها مجموعة من 88 قطعة يشتبه فى أثريتها، وباستخدام الضبطية القضائية تم التحفظ علي السيارة وحمولتها.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم،  يفيد بأن  حملة تموينة ممن يحملون الضبطية القضائية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حال تمركزها بكمين بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، تمكنوا  من ضبط كمية من القطع المشتبه في اثريتها محملة داخل كرتونتين في سيارة ملاكي.

وتحفظت الحملة علي السيارة ملاكي ماركة " سوزوكي " رقم 462 لوحات معدنيه تحمل احرف " ص. س ل،  " يقودها  ايهاب..س م.م.م، 39سنه، مقيم بحي الجمالية بمحافظه القاهرة، وعُثر بداخل السيارة على  كرتونة بداخلها (قطعتين حجريتين كبيرتا الحجم  عليهما نقوش، ويشتبه بأنهنا من القطع أثرية، وضبط كرتونة أخري بداخلها 86 تمثال صغير الحجم يشتبه أن تكون اثرية.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 13-1-2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يتابع تخفيض أسعار السلع

وتحرر المحضر رقم 302 جنح مركز الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب لجنه من منطقة اثار الفيوم لمعاينة التماثيل وإعداد. تقرير عن مدى أثرية المضبوط من عدمه، وتولي التحقيق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اثار الفيوم أسيوط الصحراوى التموين والتجارة الداخلية الضبطية القضائية النيابة العامة بمحافظة الفيوم بطريق اسيوط بمحافظة القاهرة قطعة اثرية

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الاثنين 13-1-2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يتابع تخفيض أسعار السلع

القبض على سائق طمس لوحات سيارته بالفيوم

الأمن يكشف ملابسات استغاثة موظف بالمعاش ومشاجرة بسبب قطعة أرض بالفيوم

ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

زيزو يعادل رقم حمادة إمام التهديفي والزمالك يحتفي بالإنجاز

الزمالك يكتسح بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 12 يناير 2025 (آخر تحديث)

أحمد الشرع لمجموعة نشطاء: الثورة صفتها الهيجان وعقل الثائر لا يبني دولة

الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي

بسبب شكري سرحان، طارق الشناوي يهاجم نقيب التمثيليين بعد تصريحات عمر متولي (فيديو)

منوعات

المزيد

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

معنى «لنسفعا بالناصية»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة العلق

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية