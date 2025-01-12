ضبد سيارة بداخلها 88 قطعة أثرية في الفيوم

لعبت الصدفة دورا كبيرا حينما استوقفت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، سيارة ملاكي علي طريق اسيوط الغربي، ظنا منهم أن بها سلعا غذائية مهربة، وبتفتيش السيارة وجد بها مجموعة من 88 قطعة يشتبه فى أثريتها، وباستخدام الضبطية القضائية تم التحفظ علي السيارة وحمولتها.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بأن حملة تموينة ممن يحملون الضبطية القضائية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حال تمركزها بكمين بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، تمكنوا من ضبط كمية من القطع المشتبه في اثريتها محملة داخل كرتونتين في سيارة ملاكي.

وتحفظت الحملة علي السيارة ملاكي ماركة " سوزوكي " رقم 462 لوحات معدنيه تحمل احرف " ص. س ل، " يقودها ايهاب..س م.م.م، 39سنه، مقيم بحي الجمالية بمحافظه القاهرة، وعُثر بداخل السيارة على كرتونة بداخلها (قطعتين حجريتين كبيرتا الحجم عليهما نقوش، ويشتبه بأنهنا من القطع أثرية، وضبط كرتونة أخري بداخلها 86 تمثال صغير الحجم يشتبه أن تكون اثرية.

وتحرر المحضر رقم 302 جنح مركز الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب لجنه من منطقة اثار الفيوم لمعاينة التماثيل وإعداد. تقرير عن مدى أثرية المضبوط من عدمه، وتولي التحقيق.

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