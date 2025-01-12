الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد 70 طفلا في غزة خلال 5 أيام

ضحايا من أطفال غزة
ضحايا من أطفال غزة

قال جهاز الدفاع المدني في غزة،  في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد  نحو 70 طفلا  خلال الـ5 الأيام الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابين.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 ألف شهيد و109,378 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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حصيلة مصابي الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت

 وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،: إن “المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت”.

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي قوات الاحتلال الأونروا

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