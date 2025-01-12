الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 8 إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة بغزة

جنود الاحتلال،فيتو
جنود الاحتلال،فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة في مبنى اقتحموه في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت أن 3 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، فيما يعاني الجنود الخمسة الآخرون من إصابات متوسطة وخفيفة.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق بشأن الحادثة حتى الآن، رغم أن مصادر إسرائيلية أكدت على وقوع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد إعلان مقتل 4 جنود إسرائيليين في بيت حانون، مما رفع حصيلة قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الحرب إلى 835 جنديًّا.

ويُعتبر هذا الحادث آخر في سلسلة حوادث ألمت بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يواجه جيش الاحتلال مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية، فيما يُتوقع أن تتصاعد التوترات في المنطقة في الأيام القادمة.

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