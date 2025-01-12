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رياضة

بعد التأهل رسميا لربع النهائي، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة، وذلك عقب فوز فريق أورلاندو بايرتس علي شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط بالفوز الذي حققه أمس خارج ملعبه علي حساب فريق ستاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1-أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

 

ويستضيف الأهلي بالقاهرة فريق أورلاندو في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم 18 من الشهر الجاري، حيث يتنافس الفريقان على صدارة المجموعة. 

الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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دوري أبطال أفريقيا اورلاندو بايرتس شباب بلوزداد الأهلي النادي الأهلي

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