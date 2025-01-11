إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

دوري أبطال إفريقيا، سجل إستاد أبيدجان الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 26 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام إ ستاد أبيدجان

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

في خط الوسط: كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبوعلى.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.