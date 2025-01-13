الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

خريطة السرعة المقررة على الطرق السريعة 2025

رادار المرور، فيتو
رادار المرور، فيتو

تواصل الإدارة العامة للمرور تنسيقًا مع إدارات المرور بمديريات الأمن، جهودها للحد من الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية والساحلية وتفعيل قواعد المرور وآدابه.

 

خريطة السرعة المقررة على الطرق السريعة 2025

 

وكما دعمت إدارة المرور الطرق برادارات حديثة لالتقاط كافة المخالفات المرورية ومن أبرزها تجاوز السرعة المقررة، وحددت إدارة المرور السرعات المقررة على الطرق ووضعت العلامات الإرشادية حرصًا على سلامة قائدي السيارات وتجنبا للغرامة المالية.

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السرعة على  الطرق السريعة 2025

 

40 كم داخل المدن
80 كم المحاور الجديدة 
40 كم مدخل مدينة وداخلها
60 كم على  كوبري أكتوبر
40 كم بعض منحنيات كوبري أكتوبر
60 كم محور المشير
80 كم محور جوزيف تيتو
60 كم  طريق التجمع الخامس
60 كم التسعين الشمالي والجنوبي
80  كم محور الكفراوى
90 كم  محور 26 يوليو
50 كم نفق الأزهر

80 امتداد  محور رمسيس
60 كم كوبرى النزهة
80 كم محور المليون شجرة بمنطقة النزهة
60 كم طريق صلاح سالم
70 كم طريق الأوتوستراد حتى النيل
60 كم محور صفط اللبن
90 كم الطريق الدائرى
120 كم الأوسطي 
120 كم الطريق الإقليمي
120 كم طريق شبرا بنها الحر
120 كم محور الضبعة وروض الفرج
120 كم طريق " حلوان - الكريمات "
90 كم طريق “ القاهرة - الإسماعيلية ”
100 كم طريق السويس
120 كم طريق “ القاهرة - العين السخنة ”
100 كم طريق "الزعفرانة - الغردقة"
120 كم طريق “ القاهرة - إسكندرية ” الصحراوي
100 كم طريق "العلمين - الساحل الشمالي"
80 كم الساحل الشمالي من العجمي لمطروح صيفا فقط
100 كم الساحل الشمالي من العجمي لمطروح شتاءً

 

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