تواصل الإدارة العامة للمرور تنسيقًا مع إدارات المرور بمديريات الأمن، جهودها للحد من الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية والساحلية وتفعيل قواعد المرور وآدابه.

خريطة السرعة المقررة على الطرق السريعة 2025

وكما دعمت إدارة المرور الطرق برادارات حديثة لالتقاط كافة المخالفات المرورية ومن أبرزها تجاوز السرعة المقررة، وحددت إدارة المرور السرعات المقررة على الطرق ووضعت العلامات الإرشادية حرصًا على سلامة قائدي السيارات وتجنبا للغرامة المالية.

السرعة على الطرق السريعة 2025

40 كم داخل المدن

80 كم المحاور الجديدة

40 كم مدخل مدينة وداخلها

60 كم على كوبري أكتوبر

40 كم بعض منحنيات كوبري أكتوبر

60 كم محور المشير

80 كم محور جوزيف تيتو

60 كم طريق التجمع الخامس

60 كم التسعين الشمالي والجنوبي

80 كم محور الكفراوى

90 كم محور 26 يوليو

50 كم نفق الأزهر

80 امتداد محور رمسيس

60 كم كوبرى النزهة

80 كم محور المليون شجرة بمنطقة النزهة

60 كم طريق صلاح سالم

70 كم طريق الأوتوستراد حتى النيل

60 كم محور صفط اللبن

90 كم الطريق الدائرى

120 كم الأوسطي

120 كم الطريق الإقليمي

120 كم طريق شبرا بنها الحر

120 كم محور الضبعة وروض الفرج

120 كم طريق " حلوان - الكريمات "

90 كم طريق “ القاهرة - الإسماعيلية ”

100 كم طريق السويس

120 كم طريق “ القاهرة - العين السخنة ”

100 كم طريق "الزعفرانة - الغردقة"

120 كم طريق “ القاهرة - إسكندرية ” الصحراوي

100 كم طريق "العلمين - الساحل الشمالي"

80 كم الساحل الشمالي من العجمي لمطروح صيفا فقط

100 كم الساحل الشمالي من العجمي لمطروح شتاءً

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