خريطة السرعة المقررة على الطرق السريعة 2025
تواصل الإدارة العامة للمرور تنسيقًا مع إدارات المرور بمديريات الأمن، جهودها للحد من الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية والساحلية وتفعيل قواعد المرور وآدابه.
خريطة السرعة المقررة على الطرق السريعة 2025
وكما دعمت إدارة المرور الطرق برادارات حديثة لالتقاط كافة المخالفات المرورية ومن أبرزها تجاوز السرعة المقررة، وحددت إدارة المرور السرعات المقررة على الطرق ووضعت العلامات الإرشادية حرصًا على سلامة قائدي السيارات وتجنبا للغرامة المالية.
السرعة على الطرق السريعة 2025
40 كم داخل المدن
80 كم المحاور الجديدة
40 كم مدخل مدينة وداخلها
60 كم على كوبري أكتوبر
40 كم بعض منحنيات كوبري أكتوبر
60 كم محور المشير
80 كم محور جوزيف تيتو
60 كم طريق التجمع الخامس
60 كم التسعين الشمالي والجنوبي
80 كم محور الكفراوى
90 كم محور 26 يوليو
50 كم نفق الأزهر
80 امتداد محور رمسيس
60 كم كوبرى النزهة
80 كم محور المليون شجرة بمنطقة النزهة
60 كم طريق صلاح سالم
70 كم طريق الأوتوستراد حتى النيل
60 كم محور صفط اللبن
90 كم الطريق الدائرى
120 كم الأوسطي
120 كم الطريق الإقليمي
120 كم طريق شبرا بنها الحر
120 كم محور الضبعة وروض الفرج
120 كم طريق " حلوان - الكريمات "
90 كم طريق “ القاهرة - الإسماعيلية ”
100 كم طريق السويس
120 كم طريق “ القاهرة - العين السخنة ”
100 كم طريق "الزعفرانة - الغردقة"
120 كم طريق “ القاهرة - إسكندرية ” الصحراوي
100 كم طريق "العلمين - الساحل الشمالي"
80 كم الساحل الشمالي من العجمي لمطروح صيفا فقط
100 كم الساحل الشمالي من العجمي لمطروح شتاءً
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا