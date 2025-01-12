الأحد 12 يناير 2025
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ملفات وحوارات

فرعون جديد على أعتاب البريميرليج، مرموش يستعد للتوقيع لمانشستر سيتي، نجم منتخب مصر يخطف الأنظار في موسم استثنائي وجوارديولا يتمسك بضمه

مرموش
مرموش

يبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” سيشهد انضمام نجم مصري جديد في الموسم الحالي لينضم للثنائي محمد صلاح هداف الدوري ونجم ليفربول وسام مرسي لاعب وسط إيبسوتش تاون.

صحفي إيطالي يكشف تطورات صفقة مرموش ومانشستر

وقال الصحفي الايطالي فابريزو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "العرض الرسمي: قادم قريبًا".

وكان فابريزو رومانو كشف في تغريدة سابقة أن عمر مرموش أصبح على وشك الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتقدم بين نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأنه يأمل أن يتم السيتي الصفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على بنوده الشخصية بنسبة 100%.

وأوضح رومانو أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أصر على إتمام التعاقد مع عمر مرموش خلال شهر يناير الحالي، الميركاتو الشتوي، وعدم الانتظار أكثر من ذلك لحسم الصفقة.


وقال فابريزو رومانو عن صفقة عمر مرموش وانضمامه لـنادي مانشستر سيتي: "عمر مرموش يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي! وتتقدم المناقشات الشفهية بسرعة مع آينتراخت ومانشستر سيتي على أمل الانتهاء من الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل".

مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر

وأكد فابريزو رومانو أن "مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق نهائي بنسبة 100% مع عمر مرموش، بشأن الشروط الشخصية. ويرى بيب جورديولا أيضًا أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز".

لاعب مصر والدوري الألماني عمر مرموش، فيتو
لاعب مصر والدوري الألماني عمر مرموش، فيتو

موسم استثنائي للفرعون المصري

ويقدم مرموش موسم رائع في الدوري الألماني حيث أحرز هدفه الـ 14 في البوندسليجا، هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت الألماني، وتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف، في أول 16 مباراة له بأحد مواسم البوندسليجا، حسبما جاء في شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

عمر مرموش وجورديولا، فيتو
عمر مرموش وجورديولا، فيتو

وجاء هدف عمر مرموش، أمس السبت، من كرة عرضية، حيث أخطأ دفاع سانت باولي في إبعادها، لكن مرموش سددها وسكنت شباك الخصم، وبذل يرتفع رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الألماني، هذا الموسم، ليتصدر هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ.

ويرغب مانشستر سيتي في ضم مرموش بعد تألقه رفقة فرانكفورت هذا الموسم، حيث يحاول النادي الإنجليزي حسم الصفقة في موسم الانتقالات الشتوي الحالي رغم صعوبة الأمر، قبل أن يخرج مسؤولي فرانكفورت ليؤكدوا عدم وجود أي عرض من جانب مانشستر سيتي لضم النجم المصري.

وأكدت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أنه في حال انضمام مرموش إلى مانشستر سيتي، فإن جيمس ماكاتي قد يضغط من أجل مغادرة ملعب فريقه، بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف شيفيلد يونايتد، ويتواجد على رادار أندية أخرى مثل تشيلسي، فولهام وإيبسويتش تاون.

ووجد صاحب الـ21 عامًا صعوبة في إيجاد فرص للعب المنتظم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، حيث يفع انضمام مرموش اللاعب ماكاتي لطلب الرحيل من أجل الحصول على المزيد من فرص المشاركة مع نادِ آخر.

 

 

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