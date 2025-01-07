تقارير إنجليزية تكشف القيمة المالية لحسم انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير إنجليزية عن تجهيز مانشستر سيتي كافة الأمور التعاقدية والمالية لإنهاء صفقة الدولي المصري عمر مرموش، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خاصة مع رفض اللاعب الانتقال لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يسعى للتعاقد معه.

وأكدت صحيفة التليجراف، أن مانشستر سيتي يعمل على حسم صفقة عمر مرموش في شهر يناير في صفقة قد تكلف النادي 50 مليون باوند.

عمر مرموش، الذي يرتبط بعقد مع فرانكفورت حتى يونيو 2027، جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على غرار ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ومع ذلك، فإن النادي الألماني يبدو منفتحًا على التخلي عن اللاعب إذا تم تقديم عرض مالي مناسب.

عمر مرموش يفضل مانشستر سيتي على ليفربول

كان ليفربول يسعى إلى ضم اللاعب، خلال انتقالات يناير الجاري، أو الميركاتو الصيفي المقبل، ولكنه تلقى صدمة قوية من النجم المصري.

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي قدم أول عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش من نادي آينتراخت فرانكفورت.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، عقد مسؤولو مانشستر سيتي بالفعل اجتماعات مع ممثلي مرموش خلال الأسابيع الأخيرة، وقدموا عرضًا أوليًّا للتعاقد مع اللاعب.

ويتضمن العرض المقترح عقدًا مدته خمس سنوات يبدأ في 1 يوليو 2025، حيث تم تحديد المهاجم المصري كبديل محتمل للمهاجم جوليان ألفاريز، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من حاجة بيب جوارديولا الملحة لتعزيز خط الهجوم، إلا أن انتقال اللاعب في يناير الجاري يبدو أمرًا غير مرجح.

فرانكفورت يرحب ببيع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو

ويعمل السيتي بنشاط على إتمام صفقة اللاعب، لكن فرانكفورت لا يزال مترددًا في السماح له بالمغادرة في يناير دون تأمين بديل مناسب.

كما سيحتاج بطل الدوري الإنجليزي إلى دفع رسوم انتقال كبيرة لإنهاء الصفقة.

على الرغم من التقارير السابقة التي أشارت إلى أن ليفربول هو وجهته المفضلة، إلا أن مرموش يقال إنه حريص على الانضمام إلى مانشستر سيتي.

ويُقال إن آينتراخت فرانكفورت متمسك بتقييم اللاعب بقيمة 60 مليون يورو، ومن غير المرجح أن يخفض النادي هذا السعر.

بينما تراقب أندية أخرى وضع المهاجم خلال فترة الانتقالات، يبدو أن تركيز مرموش الحالي ينصب على الانتقال إلى مانشستر سيتي، في صدمة قوية لفريق ليفربول.

مرموش يقدم أداءً استثنائيًّا هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا في الدوري الألماني، ويصارع مهاجم بايرن ميونخ هاري كين على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني؛ ما يبرر اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

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