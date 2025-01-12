محافظ دمياط يتفقد اللجان الامتحانية بمدرستي كفر البطيخ الإعدادية وسعد الثانوية ( صور )

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، اللجان الامتحانية بمدرستى كفر البطيخ الإعدادية بنات وكفر سعد الثانوية المشتركة، بعد انطلاق الامتحانات لصفوف النقل بعدد 718 لجنة على مستوى المحافظة والتي استقبلت نحو 260,584 طالب وطالبة.

محافظ دمياط يؤكد علي متابعة العملية الامتحانية بشكل دورى

هذا وقد جاء التفقد بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، وتواصل " محافظ دمياط " خلال زيارة المدرستين مع الطلاب، للاطمئنان على مستوى الامتحان، ووجه " الدكتور أيمن الشهابي " تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بمتابعة العملية الامتحانية بشكل دورى للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها فورًا، والتأكيد على الالتزام بضوابط تنظيم الامتحانات وعدم السماح بحالات الغش، وتوفير كافة سُبل الرعاية للطلاب والمناخ الملائم لهم والتأكيد على جاهزية اللجان، كما تابع عملية نقل أوراق الأسئلة وتوزيعها على اللجان بشكل يومى.

محافظ دمياط يتابع اللجان الامتحانية بمدرستى كفر البطيخ الإعدادية بنات وكفر سعد الثانوية

هذا ويشار إلى أن مديرية التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت سابق جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب بصفوف النقل، حيث يؤدي 135587 طالب وطالبة الامتحانات بالمرحلة الابتدائية، بينما يؤدى 72024 طالب وطالبة الامتحانات بالمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى عدد 33980 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية للتعليم العام، و18993 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى باجمالى 260584 طالب وطالبة.

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