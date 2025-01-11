السبت 11 يناير 2025
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وكيل التعليم بدمياط يتفقد امتحانات صفوف النقل (صور)

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة صباح اليوم لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024، وذلك بناء على تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية لصفوف النقل.

وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول
وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

وشملت الجولة زيارة المطبعة السرية بإدارة كفر سعد التعليمية خلال تسليم مظاريف الأسئلة، ثم ترأس غرفة العمليات بنفس الإدارة للاطمئنان على وصول المظاريف إلى جميع اللجان بالمحافظة.

260,584 طالبا وطالبة بجميع مراحل التعليم بدمياط يؤدون الامتحانات 

وأكد "عمارة" أن نحو 260,584 طالبا وطالبة بجميع مراحل التعليم العام والتعليم الفني يؤدون الامتحانات في 718 لجنة على مستوى المحافظة.

كما تفقد "وكيل الوزارة" سير الامتحانات في عدة مدارس بكفر سعد، كان منها تفتيش كفر سعد الابتدائية وتفتيش كفر سعد تعليم أساسي وكفر سعد البلد الثانوية المشتركة، مؤكدا على عدم وجود أي معوقات تعيق سير العملية الامتحانية.

وأضاف "عمارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وطبقًا للمواصفات القياسية.

وشدد "عمارة" على أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مطالبًا بالالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، كما شدد على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان مع منع استخدام الهواتف المحمولة.

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