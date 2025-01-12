الأحد 12 يناير 2025
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سياسة

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تعقد اجتماعها الدوري الثلاثاء المقبل

الأعلى للإعلام، فيتو
الأعلى للإعلام، فيتو

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة وبحث سبل تطوير المحتوى المقدم في القنوات والبرامج الرياضية.

 

اجتماعات مع رؤساء القنوات 
 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة عددًا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء القنوات والعاملين في مجال الإعلام الرياضي، لمناقشة خطة العمل المشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف إلى نبذ التعصب بين الجماهير ونشر القيم الرياضية والتنافس الشريف وتنمية روح الانتماء.

 

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي 


وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من  محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

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