الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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سياسة

منع المداخلات مع الجمهور أبرزها، قرارات الأعلى للإعلام لتنظيم بث البرامج الدينية

الأعلى لتنظيم الإعلام،
الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

انتهى المجلس الأعلى للإعلام خلال اجتماعه بكامل هيئته، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلى اتخاذ عدة قرارات تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التلفزيونية والإذاعات كافة.

وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية؛ لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.

 وأكد المجلس أنه سيتم تنفيذها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025:- 
 

ومن هذه القرارات، تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.


• تمنع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.

• مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:
- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
- قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
- وزير الأوقاف.
- فضيلة مفتي الجمهورية.

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