تفاصيل الاجتماع التاني للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (27) لسنة 2024 اجتماعها الثانى اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

لائحة الجزاءات للأعلى للإعلام

واستعرضت اللجنة لائحة الضوابط والمعايير ولائحة الجزاءات والتدابير المعتمدة فى 16 مارس 2019 حينما كان الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم إعادة نشرها للعلم والإخطار لكافة السادة الإعلاميين حيث أنها سارية بالفعل.

لائحة متخصصة للإعلام الرياضي



وأكدت اللجنة أن هذه اللائحة تحقق الكثير من الأهداف المرجوة للوصول إلى حالة منضبطة للإعلام الرياضي المصري، مع استمرار اللجنة فى دراسة مشروع لائحة متخصصة للعمل الإعلامى الرياضى بما يتوافق مع الضوابط العالمية، وسيتم الانتهاء منها فى أسرع وقت لرفعها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها.



تنظيم البث الإعلامي الرياضي

واتخذت اللجنة العديد من التوصيات بشأن تنظيم البث الإعلامى الرياضى للبرامج والاستوديوهات التحليلية وتوقيتاتها وبعض الفقرات التى تظهر فيها وتثير الجدل السلبى، وتم رفع تلك التوصيات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدراستها والتصديق عليها بعد إجازتها فى اجتماعه غدًا.



وتلقت اللجنة تقارير لجان الرصد التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الأسبوع الماضى والتى أظهرت عدم وجود أى تجاوزات، وهو ما يؤكد أن هناك اتجاهات إيجابية من جانب السادة الإعلاميين الرياضيين للتعاون فى الظهور بما يليق بالإعلام المصرى وتحقيق الارتقاء المنشود بالعمل، وتأمل اللجنة استمرار هذا الالتزام والتعاون.

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