الأعلى للإعلام يعقد جلسة نقاشية حول سبل تطوير الإعلام المصري

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جلسة نقاشية حول «سبل تطوير الإعلام المصري»، بحضور د.منى الحديدي، عضو المجلس، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.



تطوير الإعلام المصري

وشارك في الجلسة النقاشية كل من، د.سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، ود.حسن علي، عميد كلية الإعلام جامعة المدينة، ود.ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، ود.حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، ود.ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، ود. هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود.محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، ود.دينا أبو زيد، عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، ود.ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة.

تطور الإعلام العالمي



وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية تطوير المشهد الإعلامي ليتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده الإعلام عالميًا، كما تم التطرق إلى ضرورة تنظيم سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة القادمة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية، لمواكبة الإعلام الحديث.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي سيعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، لمناقشة سبل التطوير ومستقبل الإعلام سواء من حيث المحتوى وصناعة الإعلام، بحضور الأكاديميين وخبراء وأساتذة الإعلام ورؤساء القنوات ومقدمي البرامج ومفكرين.

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