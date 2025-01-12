الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

حقيقة نقل تبعية المكملات الغذائية لهيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
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أكدت هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة ، وذلك في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام، وفيما يخص ما تم تداوله مؤخرًا حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما.

خدمة صحة وسلامة المواطن المصري

وتشدد الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة لمصلحة المواطن المصري

تجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقًا من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.

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وأكدت هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.

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