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هيئة الدواء تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث للأدوية واللقاحات (إنفوجراف)

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: “إعلان مصر أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات من منظمة الصحة العالمية”.

هيئة الدواء المصرية تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات

حصلت هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، بما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء إلى مستوى تنظيمي مستقر وفعَّال ومتكامل لتنظيم الأدوية.

 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء هيئة الدواء المصرية شهادة النضج من المستوى الثالث ML3

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