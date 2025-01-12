مستشفى بهنباى يحتاج اهتمام وزير الصحة

الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في النهوض غير المسبوق بصحة المواطنين، ولعل مرض فيروس سي الذى قهره الرئيس بإصراره وعزمه على سرعة إعلان مصر خالية من الإصابة بفيروس سي، كما اهتم بالقطاع الطبى والمستشفيات المركزية والعامة والنوعية وأيضا الوحدات الصحية بالقرى أو بالأحرى وحدات طب الأسرة، وأيضا وبجهود مكثفة من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة فى ذات المجال..

ورغم كل تلك الجهود السابقة نجد خروج بعض الوحدات الصحية بالقرى الأم من الخدمة تماما، والوحدة الصحية بقرية بهنباى بمركز الزقازيق نموذجا لذلك، حيث ضرب الإهمال كافة أركانها وأصبحت لا تقدم خدمة فعلية للمرضى المحتاج للخدمة والتى أنشئت هذة الوحدات من أجله.



كانت تجرى بالوحدة عمليات بسيطة والتى يطلق عليها عمليات اليوم الواحد، ولكن أصبحت الآن لا تعمل فقد تم سحب عيادة الجراحة من الوحدة والانتفاع بها في مستشفيات أخرى، فقام أهل الخير من القرية بالتبرع لإنشاء وحدة غسيل كلوي تضم عشر ماكينات غسيل، ولكن مماطلة وكيل الوزارة السابق كانت سببا فى عدم تشغيلها.

وهو ما خلق حالة استياء بين المرضى الذين لجأوا لإجراء الغسيل بالمراكز الخاصة، وناهيك عن تكاليف الغسيل بالقطاع الخاص وكل يوم سعر جديد لجلسات الغسيل، وذلك راجع لانعدام الرقابة الصحية في المحافظة فضلا عن زيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.



المستشفى به دوران غير مستغلين تماما حتى إن الجدران تآكلت من جراء الإهمال، وتذكرت يوم أن جاء المرحوم الدكتور سعيد على عون وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية بالوزارة، والذى أعد المستشفى لاستقبال كل ما يتعلق بالأمراض الوقائية، وأكمل به كل الأجهزة الطبية اللازمة، ولكن تحولت فى عهد الإدارات المتعاقبة إلى قطع حديد أكلها الصدأ، وما تبقى تم نقله نقل إلى مستشفيات مركزية أخرى.



المستشفى خارج الخدمة ويحتاج إلى إلقاء الضوء عليه من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، فمرضى الفشل الكلوى بالمئات فى قرية بهنباى بمركز الزقازيق.

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