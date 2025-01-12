اقترب الرحيل، متخصص انتقالات إيطالي يكشف آخر تطورات صفقة عمر مرموش ومانشستر

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، عن آخر تطورات صفقة انضمام عمر مرموش لنادي مانشستر، مؤكدًا أن الاتفاق على عقد انضمام لاعب منتخب مصر ولاعب نادي آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني عمر مرموش، إلى نادي مانشستر سيتي اقترب جدًا.

صحفي إيطالي يكشف تطورات صفقة مرموش ومانشستر

وقال فابريزو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "العرض الرسمي: قادم قريبًا".

وكان فابريزو رومانو قد كشف في تغريدة سابقة أن عمر مرموش أصبح على وشك الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتقدم بين نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأنه يأمل أن يتم السيتي الصفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على بنوده الشخصية بنسبة 100%.

وأوضح رومانو أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أصر على إتمام التعاقد مع عمر مرموش خلال شهر يناير الحالي، الميركاتو الشتوي، وعدم الانتظار أكثر من ذلك لحسم الصفقة.



وقال فابريزو رومانو عن صفقة عمر مرموش وانضمامه لـنادي مانشستر سيتي: "عمر مرموش يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي! وتتقدم المناقشات الشفهية بسرعة مع آينتراخت ومانشستر سيتي على أمل الانتهاء من الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل".

مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر

وأكد فابريزو رومانو أن "مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق نهائي بنسبة 100% مع عمر مرموش، بشأن الشروط الشخصية. ويرى بيب جورديولا أيضًا أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز".

لاعب مصر والدوري الألماني عمر مرموش، فيتو

جدير بالذكر أن عمر مرموش واصل تألقه، الذي وصف بـ "اللافت" هذا الموسم مع فريقه، الحالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث قام بتسجيل هدف الفوز (1-0) على مضيفه سانت باولي، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الألماني، أمس السبت.

وجاء هدف عمر مرموش في الدقيقة 33، أمام الفريق الذي لعب فيه في السابق، معارا من فولفسبورج، وهو ما جعله يرفض الاحتفال بالهدف.

14 هدف لـ مرموش في الدوري الألماني

وأحرز مرموش هدفه الـ 14 في البوندسليجا، هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت الألماني، وتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف، في أول 16 مباراة له بأحد مواسم البوندسليجا، حسبما جاء في شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

عمر مرموش وجورديولا، فيتو

وجاء هدف عمر مرموش، أمس السبت، من كرة عرضية، حيث أخطأ دفاع سانت باولي في إبعادها، لكن مرموش سددها وسكنت شباك الخصم، وبذل يرتفع رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الألماني، هذا الموسم، ليتصدر هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ.

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