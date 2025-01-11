عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

عمر مرموش، أشعل عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر تريند مصر، بعد تأكيدات الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم أن عمر مرموش بات على وشك الانضمام إلى مانشستر سيتي.

مفاوضات عمر مرموش ومانشستر تتقدم

وأكد فابريزو رومانو أن المفاوضات تتقدم بين الناديين، ويأمل السيتي في إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على بنوده الشخصية بنسبة 100%، موضحًا أن المدرب بيب جوارديولا مُصر على إتمام التعاقد مع عمر مرموش خلال شهر يناير الحالي، في الميركاتو الشتوي، وعدم الانتظار أكثر من ذلك لحسم الصفقة.



وقال فابريزو رومانو، عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن صفقة عمر مرموش: "عمر مرموش يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي! تتقدم المناقشات الشفهية بسرعة مع آينتراخت ومانشستر سيتي على أمل الانتهاء من الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل.

وتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق نهائي بنسبة 100% مع عمر بشأن الشروط الشخصية. ويرى بيب أيضًا أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز."

تسريبات رومانو عن صفقة مرموش تشعل مواقع التواصل



أشعلت تسريبات فابريزو رومانو عن صفقة عمر مرموش مع مانشستر سيتي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البلوجر الإنجليزي مانشونيان قائلًا: "تخيل هذه الموهبة في يد بيب جوارديولا"

اللاعب عمر مرموش، فيتو



وقال أحد النشطاء: " مانشستر سيتي على أعتاب التعاقد مع عمر مرموش! الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب تم بنجاح، ومرموش متحمس للانتقال. المفاوضات الشفوية جارية مع آينتراخت فرانكفورت، والخطوات الرسمية تقترب.. العلاقة القوية بين السيتي والنادي الألماني تُسهم في تسريع الصفقة، التي قد تُحسم خلال الأسبوع المقبل!"



وعلق البلوجر الرياضي محمود قاسم قائلًا: "انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي هو تحدي كبير للغاية لعمر، جوارديولا مثل غالبية مدربي القمة لا يعطي الكثير من الفرص للاعبين، سوف يمنحك الفرصة مرة أو مرتين أو ثلاث، وإذ لم تستغلها سوف يتخطاك ويبحث عن حلول غيرك (كما فعل مورينهو من قبل مع محمد صلاح في تشيلسي. لذلك على مرموش في حالة إتمام الصفقة أن يستغل الفرصة بكل ما أوتي من قوة، لإثبات نفسه وقدراته وإجبار جورديولا على الاعتماد عليه بصورة كبرى، وألا يترك رهبة الانتقال تسيطر عليه، وتؤثر في فرصة في إثبات نفسه."

سر استبعاد مرموش من المنتخب



وحكى البلوجر مصطفى صالح عفيفي عن موقف حدث للاعب مرموش، فقال: "سنة 2021 تساءل البعض عن سبب عدم ضم عمر مرموش للمنتخب الأولمبي في طوكيو!؟.. فرد كابتن شوقي غريب " أنا هروح أجيب لعيب محترف من ألمانيا ويكلفني تذاكر طيران وإقامة هيقدملي أيه أكثر من اللي عندي!؟.. وبعدين مرموش مش مستقر في نادي ده عمال يتنطط من الفريق ده للفريق ده، عشان اجيبه لازم يكون مستواه الفني أعلى من اللاعبين اللي عندي في المنتخب. بعد الكلام ده كيروش جابه وقدم مستويات جيدة جدًا.. السنة الماضية قال رضا عبدالعال: “مين مرموش ده!؟ ده ولا مرموش ولا حاجة ده فنكوش، بيعمل أية يعني... أحمد مدبولي قده 100 مرة!!..”

شوقي غريب وعمر مرموش، فيتو

وتابع البلوجر مصطفى عفيفي " سجل مرموش ثنائية في نوير حارس البايرن ونجم الدوري!؟ يعني يقدر يسجل هاتريك في بتسوانا!؟ الكلام ده حدث علي التلفزيون المصري من محليللين ومدربين... النهاردة مانشيستر سيتي، بتاع جوارديولا، وهالاند وجريليتش ودي بروين! أرسلوا خطاب رسمي لفرانكفورت الالماني يطلبوا التعاقد مع مرموش مقابل 60 مليون يورو !! السيتي شايف أن مرموش يقدر يساعد الفرقة في النصف الثاني من الموسم، ويقدر يساهم بعدد كثير من الأهدافـ لتحسين مركزهم في الدوري..."

لصفقة قريبة ومفيش منافس للسيتي لدى مرموش



أما البلوجر الرياضي أحمد حسني فقال: "بحسب فابريزو رومانو، مانشيستر سيتي دلوقتي كل تركيزه لحسم صفقة مرموش بعد ما خلصوا مع المدافع الاوزباكي خوسانوف فابرزيو قال ان الـ سيتي بيتفق حاليا على البنود الشخصية مع عمر مرموش، وأن القصة مسألة وقت مش أكثر، الصفقة قريبة ومفيش منافس للسيتي في مرموش!.. ناقص شوية خطوات رسمية مع السيتي وكدة كدة فيه علاقة ممتازة مع النادي الألماني، والـ عشرة مليون لن تكون عائق لإتمام الصفقة."

عمر مرموش اقترب كم الانضمام لمانشستر، فيتو



وتابع أحمد حسني "السيتي عاوز مرموش ليكون بديل الفاريز في مركز تحت المهاجم false striker خلف هالاند… وفي نفس الوقت أرقامه من مركز الجناح ممتازة، فبيب جوارديولا ومساعدينه شايفين أن مرموش يقدر يكون مكان جرليتش، لأنه لا يساهم نهائي مع الفريق وفي نفس الوقت يقدر كمان يسجل من مركز تحت المهاجم... حاجة تشرف بصحيح... لما السيتي وجوارديولا يهتموا بـ مرموش وأهم صفحي رياضي بنفسه ينزل كل ربع ساعة أخبار مرموش وإن شاء الله يبقي عندنا اثنين مصريين مش واحد في أكبر ناديين في أقوي دوري في العالم"

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