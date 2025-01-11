السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

عمر مرموش وبيب جورديولا،
عمر مرموش وبيب جورديولا، فيتو

عمر مرموش، أشعل عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر تريند مصر، بعد تأكيدات الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم أن عمر مرموش بات على وشك الانضمام إلى مانشستر سيتي. 

مفاوضات عمر مرموش ومانشستر تتقدم

وأكد  فابريزو رومانو أن المفاوضات تتقدم بين الناديين، ويأمل السيتي في إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على بنوده الشخصية بنسبة 100%، موضحًا أن المدرب بيب جوارديولا مُصر على إتمام التعاقد مع عمر مرموش خلال شهر يناير الحالي، في الميركاتو الشتوي، وعدم الانتظار أكثر من ذلك لحسم الصفقة.

 


وقال فابريزو رومانو، عبر حسابه بمنصة "أكس"، عن صفقة عمر مرموش: "عمر مرموش يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي! تتقدم المناقشات الشفهية بسرعة مع آينتراخت ومانشستر سيتي على أمل الانتهاء من الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل.

 وتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق نهائي بنسبة 100% مع عمر بشأن الشروط الشخصية. ويرى بيب أيضًا أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز."

 تسريبات رومانو عن صفقة مرموش تشعل مواقع التواصل


أشعلت تسريبات فابريزو رومانو عن صفقة عمر مرموش مع مانشستر سيتي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البلوجر الإنجليزي مانشونيان قائلًا: "تخيل هذه الموهبة في يد بيب جوارديولا"

اللاعب عمر مرموش، فيتو
اللاعب عمر مرموش، فيتو


وقال أحد النشطاء: " مانشستر سيتي على أعتاب التعاقد مع عمر مرموش! الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب تم بنجاح، ومرموش متحمس للانتقال. المفاوضات الشفوية جارية مع آينتراخت فرانكفورت، والخطوات الرسمية تقترب.. العلاقة القوية بين السيتي والنادي الألماني تُسهم في تسريع الصفقة، التي قد تُحسم خلال الأسبوع المقبل!"


وعلق البلوجر الرياضي محمود قاسم قائلًا: "انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي هو تحدي كبير للغاية لعمر، جوارديولا مثل غالبية مدربي القمة لا يعطي الكثير من الفرص للاعبين، سوف يمنحك الفرصة مرة أو مرتين أو ثلاث، وإذ لم تستغلها سوف يتخطاك ويبحث عن حلول غيرك (كما فعل مورينهو من قبل مع محمد صلاح في تشيلسي. لذلك على مرموش في حالة إتمام الصفقة أن يستغل الفرصة بكل ما أوتي من قوة، لإثبات نفسه وقدراته وإجبار جورديولا على الاعتماد عليه بصورة كبرى، وألا يترك رهبة الانتقال تسيطر عليه، وتؤثر في فرصة في إثبات نفسه."

سر استبعاد مرموش من المنتخب


وحكى البلوجر مصطفى صالح عفيفي عن موقف حدث للاعب مرموش، فقال: "سنة 2021 تساءل البعض عن سبب عدم ضم عمر مرموش للمنتخب الأولمبي في طوكيو!؟.. فرد كابتن شوقي غريب " أنا هروح أجيب لعيب محترف من ألمانيا ويكلفني تذاكر طيران وإقامة هيقدملي أيه أكثر من اللي عندي!؟.. وبعدين مرموش مش مستقر في نادي ده عمال يتنطط من الفريق ده للفريق ده، عشان اجيبه لازم  يكون مستواه الفني أعلى من اللاعبين اللي عندي في المنتخب. بعد الكلام ده كيروش جابه وقدم مستويات جيدة جدًا.. السنة الماضية قال رضا عبدالعال: “مين مرموش ده!؟ ده ولا مرموش ولا حاجة ده فنكوش، بيعمل أية يعني... أحمد مدبولي قده 100 مرة!!..”

شوقي غريب وعمر مرموش، فيتو
شوقي غريب وعمر مرموش، فيتو

وتابع البلوجر مصطفى عفيفي " سجل مرموش ثنائية في نوير حارس البايرن ونجم الدوري!؟ يعني يقدر يسجل هاتريك في بتسوانا!؟ الكلام ده حدث علي التلفزيون المصري من محليللين ومدربين... النهاردة مانشيستر سيتي، بتاع جوارديولا، وهالاند وجريليتش ودي بروين! أرسلوا خطاب رسمي لفرانكفورت الالماني يطلبوا التعاقد مع مرموش مقابل 60 مليون يورو !! السيتي شايف أن مرموش يقدر يساعد الفرقة في النصف الثاني من الموسم، ويقدر يساهم بعدد كثير من الأهدافـ لتحسين مركزهم في الدوري..."

لصفقة قريبة ومفيش منافس للسيتي لدى مرموش


أما البلوجر الرياضي أحمد حسني فقال: "بحسب فابريزو رومانو، مانشيستر سيتي دلوقتي كل تركيزه لحسم صفقة مرموش بعد ما خلصوا مع المدافع الاوزباكي خوسانوف فابرزيو قال ان الـ سيتي بيتفق حاليا على البنود الشخصية مع عمر مرموش، وأن القصة مسألة وقت مش أكثر، الصفقة قريبة ومفيش منافس للسيتي في مرموش!.. ناقص شوية خطوات رسمية مع السيتي وكدة كدة فيه علاقة ممتازة مع النادي الألماني، والـ عشرة مليون لن تكون عائق لإتمام الصفقة."

عمر مرموش اقترب كم الانضمام لمانشستر، فيتو
عمر مرموش اقترب كم الانضمام لمانشستر، فيتو


وتابع أحمد حسني "السيتي عاوز مرموش ليكون بديل الفاريز في مركز تحت المهاجم false striker خلف هالاند… وفي نفس الوقت أرقامه من مركز الجناح ممتازة، فبيب جوارديولا ومساعدينه شايفين أن مرموش يقدر يكون مكان جرليتش، لأنه لا يساهم نهائي مع الفريق وفي نفس الوقت يقدر كمان يسجل من مركز تحت المهاجم... حاجة تشرف بصحيح... لما السيتي وجوارديولا يهتموا بـ مرموش وأهم صفحي رياضي بنفسه ينزل كل ربع ساعة أخبار مرموش وإن شاء الله يبقي عندنا اثنين مصريين مش واحد في أكبر ناديين في أقوي دوري في العالم"  

المفاوضات الرسمية بدأت واللاعب يرد، آخر تطورات انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

الباقي شكليات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش فابريزو رومانو صفقة عمر مرموش مانشستر سيتي صفقى عمر مرموش ومانشستر سيتي عمر مرموش وبيب جورديولا

مواد متعلقة

المفاوضات الرسمية بدأت واللاعب يرد، آخر تطورات انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

الباقي شكليات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

الاهلي يصل ملعب فيليكس هوفويت استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان (فيديو)

عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

ميشيل سعد يكشف لـ فيتو كواليس تجديد عقد محمد صلاح

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معدل نمو الاقتصاد المصرى والمستهدف للعام المالي 2024/ 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية