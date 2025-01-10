الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دمياط تنتهي من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بتفقد لجان الإمتحانات

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الجمعة ٢٠٢٥/١/١٠ عددا من لجان الامتحانات بمدارس المحافظة، للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات؛ لضمان سير امتحانات الترم التي تبدأ غدا السبت بسلاسة وشفافية.

وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول. 

"عمارة" يتفقد اللجان ويؤكد جاهزية المدارس

وأكد" وكيل الوزارة" أن جميع المدارس أعلنت أرقام جلوس الطلاب، كما تم الانتهاء من طباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية. وتم تكليف المراقبين والملاحظين بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.

تعليمات هامة للمراقبين والملاحظين والطلاب بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.

وأصدر "وكيل الوزارة" مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب، من بينها:

* الحضور بالزي المدرسي الرسمي قبل بداية الامتحان بنصف ساعة.

* مراجعة جداول الامتحانات يوميًا للتأكد من المادة التي يتم أداء الامتحان فيها.

* ممنوع تمامًا إدخال الهواتف المحمولة إلى اللجان.

* استخدام القلم الأزرق الجاف فقط في الإجابة.

* الالتزام بالهدوء وعدم إثارة أي نوع من الشغب.

* التأكد من كتابة البيانات بدقة على ورقة الإجابة.

* ممنوع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير الامتحانات.

وكيل الوزارة يتابع الاستعدادات  لتجهيز اللجان الامتحانية 
وكيل الوزارة يتابع الاستعدادات  لتجهيز اللجان الامتحانية 

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مما يساهم في تحقيق نتائج عادلة لجميع الطلاب.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط بجميع الطلاب بالالتزام بهذه التعليمات والتركيز على الاستذكار الجيد لتحقيق أفضل النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسئلة الإمتحان التربية والتعليم الهواتف المحمول الفصل الدراسي الاول بدمياط مديرية التربية والتعليم بدمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم إمتحانات الفصل الدراسي الاول لجان الامتحانات

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل للتعليم الفني

مدير تعليم دمياط يشيد بمستوى مدارس الزرقا

مدير "تعليم دمياط" يؤكد على توفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين

مدير "تعليم دمياط" يبحث سد العجز بإدارة الروضة

مدير "تعليم دمياط" يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد وسد العجز بإدارة فارسكور

وكيل تعليم دمياط يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد وسد عجز المدرسين (صور)

المصري للتأمين يرصد تغطيات ومستهدفات الاقتصاد الفضي

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها
ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

تعرف على إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

منوعات

المزيد

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

المزيد
الجريدة الرسمية