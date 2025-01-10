دمياط تنتهي من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الجمعة ٢٠٢٥/١/١٠ عددا من لجان الامتحانات بمدارس المحافظة، للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات؛ لضمان سير امتحانات الترم التي تبدأ غدا السبت بسلاسة وشفافية.

وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

"عمارة" يتفقد اللجان ويؤكد جاهزية المدارس

وأكد" وكيل الوزارة" أن جميع المدارس أعلنت أرقام جلوس الطلاب، كما تم الانتهاء من طباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية. وتم تكليف المراقبين والملاحظين بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.

تعليمات هامة للمراقبين والملاحظين والطلاب بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.

وأصدر "وكيل الوزارة" مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب، من بينها:

* الحضور بالزي المدرسي الرسمي قبل بداية الامتحان بنصف ساعة.

* مراجعة جداول الامتحانات يوميًا للتأكد من المادة التي يتم أداء الامتحان فيها.

* ممنوع تمامًا إدخال الهواتف المحمولة إلى اللجان.

* استخدام القلم الأزرق الجاف فقط في الإجابة.

* الالتزام بالهدوء وعدم إثارة أي نوع من الشغب.

* التأكد من كتابة البيانات بدقة على ورقة الإجابة.

* ممنوع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير الامتحانات.

وكيل الوزارة يتابع الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مما يساهم في تحقيق نتائج عادلة لجميع الطلاب.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط بجميع الطلاب بالالتزام بهذه التعليمات والتركيز على الاستذكار الجيد لتحقيق أفضل النتائج.

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