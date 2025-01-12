الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

المتهم بقتل زوجته في عين شمس يمثل الجريمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية عاملا متهما بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس إلي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية عين شمس قسم شرطة عين شمس

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