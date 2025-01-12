المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة نارية وسرقة المواطنين في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة متهم بحيازة أسلحة نارية وسرقة المواطنين بالإكراه، والاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج.



وكان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات تفيد قيام 3 متهمين بترويج المخدر المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى، سرقة بالإكراه وضبط مسجل خطر لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وارتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.



وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي 3 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش، بانجو، هيروين”.

واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والسلاح الناري للدفاع عن النفس وسرقة المواطنين بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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