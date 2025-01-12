تجديد حبس طالب لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الآيس في النهضة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس طالب لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الآيس في مدينة النهضة 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طالب بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 2 كيلو من مخدر الآيس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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