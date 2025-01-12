الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس طالب لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الآيس في النهضة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس طالب لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الآيس في مدينة النهضة 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طالب بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 2 كيلو من مخدر الآيس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح السلام مدينة النهضة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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