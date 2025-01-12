مسلسل سيمبسون يتنبأ بحرائق كاليفورنيا (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لإحدى حلقات مسلسل "عائلة سيمبسون، التي تشهد وقوع حرائق كبيرة، في إحدي ولايات أمريكا، ليفزع الناس، خاصة بعد انقطاع الكهرباء، والإنترنت والإمدادات، وغيرها.

وهو ما حدث بالواقع في حرائق كاليفورنيا، فيما تزداد الغرابة، حيث يظهر دونالد ترامب، خلال حلقة مسلسل سيمبسون، كرئيس لأمريكا، وهو ما حدث في الواقع، حيث فاز دونالد ترامب برئاسة أمريكا للمرة الثانية، ومن المنتظر تسلمه السلطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

Simpsons’lerde bile 2025 yılında Amerika’nın yandığını göstermişler.



Los Angeles Yangını Sönmüyor! pic.twitter.com/GsP85iR8Iq — Prof Çoban Turan (@prof2run) January 10, 2025

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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