الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حرائق كاليفورنيا تهدد لافتة هوليوود الشهيرة

لافتة هوليوود، فيتو
لافتة هوليوود، فيتو

أكدت عدد من المواقع الإخبارية، أن لافتة هوليوود، سليمة، ولم تحترق حتى الآن، بسبب حرائق كاليفورنيا المشتعلة منذ عدة أيام، ولكنها قد تُسقط قريبًا إذا لم تتوقف الحرائق، وذلك بسبب امتداد الحرائق، واقترابها من اللافته التاريخية.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

 وأودت الحرائق، حتي الأن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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