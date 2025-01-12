الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

سكرتير محافظ أسوان المساعد يتابع الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى دراو المركزي (صور)

مستشفى دراو المركزى
مستشفى دراو المركزى

 كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالمتابعة الميدانية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطنين بمستشفى دراو المركزى بالمبنى الجديد، وبالمبنى القديم.

تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل 

يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه فيها كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو، والدكتور أحمد ربيع مدير المستشفى، نقل السكرتير العام المساعد توجيهات محافظ أسوان بشأن سرعة الانتهاء من وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجديد بإجمالى 34 ماكينة، ليتم نقل الحالات المرضية من الوحدة بالمستشفى القديم إليها لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بها وذلك فى فترة وجيزة بواقع 102 حالة.

أوضح أن تعليمات المحافظ ترتكز على تحقيق الجاهزية الكاملة بمستشفى دراو المركزى لخدمة نحو 150 ألف نسمة، وتوفير أوجه الرعاية الطبية لهم على الوجه الأكمل.

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​ أسوان دراو التأمين الصحي تفديم خدمة طبية مستشفيات

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