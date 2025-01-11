السبت 11 يناير 2025
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حوادث

حبس عامل بتهمة قتل زوجته في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل بتهمة قتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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