تعليم الغربية: انتظام 670 ألف طالب في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية بأن أعداد طلاب المرحلة الابتدائية 432641 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات اليوم الأحد في 876 مدرسة، أما المرحلة الإعدادية فسوف يؤدي 162327 طالبا الامتحان في 642 مدرسة، في حين يؤدي 102019 طالبا للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في 153 مدرسة، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

جاهزية جميع المدارس

وأكد وكيل تعليم الغربية على جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي بدأت أمس السبت الموافق الحادي عشر من يناير الحالي، وتستمر حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر.

المتابعات المستمرة

وأضاف وكيل تعليم الغربية، أنه تم تجهيز جميع المدارس لأداء جميع طلاب النقل امتحاناتهم في جو يسوده النظام والانضباط، مؤكدا على المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل الثلاث أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

غرف عمليات رئيسية

كما أشار وكيل تعليم الغربية إلى التواجد المستمر والدائم لغرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وتلقى كافة الاحداث المتعلقة بها فور حدوثها، وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية، وفقًا للضوابط الامتحانية الواردة من الوزارة، مؤكدًا على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من وصول أوراق الأسئلة لجميع المدارس، بمختلف مراحلها بوقت كاف، وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة.

عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول

وشدد وكيل تعليم الغربية على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للسادة الملاحظين، والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

كما شدد أيضًا على ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من أعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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