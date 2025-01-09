الخميس 09 يناير 2025
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تعليم الغربية تعلن جاهزيتها لاستقبال 432641 طالبا يؤدون امتحانات الترم الأول في 876 مدرسة

تعليم الغربية تعلن
تعليم الغربية تعلن جاهزيتها لإمتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي تبدأ يوم السبت القادم الموافق الحادي عشر من يناير الحالي، وتستمر حنى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر.
 

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تجهيز جميع المدارس

وأضاف وكيل تعليم الغربية أنه نم تجهيز جميع المدارس لأداء جميع طلاب النقل امتحاناتهم في جو يسوده النظام والانضباط، مؤكدا على المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل الثلاث أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول. 
 

التواجد المستمر والدائم لغرف العمليات الرئيسية

كما أشار «وكيل تعليم الغربية» إلى التواجد المستمر والدائم لغرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وتلقى كافة الاحداث المتعلقة بها فور حدوثها، وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية، وفقًا للضوابط الامتحانية الواردة من الوزارة، مؤكدًا على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من وصول أوراق الأسئلة لجميع المدارس، بمختلف مراحلها بوقت كاف، وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة. 

 

عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول


وشدد وكيل تعليم الغربية على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للسادة الملاحظين، والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. 


ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة

كما شدد أيضًا على ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من أعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب،  حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب. 
 

432641 طالب سيؤدون الامتحانات في 876 مدرسة

وأضاف وكيل الوزارة أن أعداد طلاب المرحلة الابتدائية  432641 طالب سيؤدون الامتحانات في 876 مدرسة، أما المرحلة الإعدادية فسوف يؤدي 162327 طالب الامتحان في 642 مدرسة، في حين يؤدي 102019 طالب للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في 153 مدرسة، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق..

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