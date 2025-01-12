رفع 348 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة أحمد زكريا فرغلي- رئيس مركز ومدينة دمنهور حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة، في إطار توجيهات الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، بإزالة حالات إشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة بمدينة دمنهور والتي جاءت تحت إشراف أحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع 348 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك، بمناطق (الجيش، سيدى عمر، النافورة، الجمهورية، الهلال، الأبراج، عرابى، خلف الرى، عبد السلام الشاذلي، الساعة) بمدينة دمنهور،وقد تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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