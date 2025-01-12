مديرو الإدارات التعليمية يتابعون أعمال امتحانات نصف العام بالوادي الجديد

انطلقت صباح اليوم الأحد، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل على مستوى مدارس محافظة الوادي الجديد، حيث بدأ الطلاب أداء الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية على أن تستمر امتحانات الترم الأول للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى لـ 16 يناير الجارى ويبدأ بعدها الطلاب إجازة نصف العام الدراسى 2025.

ويؤدي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، هذا فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، علي التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، حيث استقبلت 356 مدرسة طلابها لأداء الامتحانات مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، معربًا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

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