زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

كشف زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوى بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، عن الدور البطولي للمسعف الذي كان يتواجد داخل سيارة الإسعاف التي نقلت زوجته لمستشفى الباجور عقب فقدها للوعيى.

وقال سالم فوزي زوج السيدة إن المسعف حاول إسعاف زوجته طوال الطريق من قرية إسطنها وحتى قرية سبك الضحاك حتى شعر بالتعب فاضطر للاستعانة بزملائه من نقطة إسعاف سبك الضحاك، حيث صعدوا للسيارة وحاولوا إسعافها حتى وصلوا لمستشفى الباجور التخصصى.

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

وكان مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، استقبل سيدة تعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة إعطائها جزءا من حقنة مضاد حيوي كاختبار فى إحدى الصيدليات بقرية إسطنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى “ج.ا” 30 سنة تعانى من توقف بعضلة القلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أكد أنها توجهت لإحدى الصيدليات بقرية إسطنها بسبب معاناتها من البرد والحساسية وبعد أخذها لجرعة الاختبار سقطت وتوقف القلب وتم نقلها لمستشفى الباجور لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفى لكنها فارقت الحياة.

وتم استدعاء الصيدلى للاستماع لأقواله، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثمان على الطب الشرعى للتشريح وبيان سبب الوفاة.

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