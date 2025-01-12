الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

حرائق لوس أنجلوس المدمرة تهدد متحفا شهيرا وجامعة

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

حرائق لوس أنجلوس، دخل رجال الإطفاء بالولايات المتحدة في تحد مع النيران من أجل وقف تقدم حرائق الغابات التي قد تتمدد إلى متحف جيه بول جيتي الشهير في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في المدينة.

ويخوض رجال الإطفاء معركة ضارية ضد ألسنة اللهب في مانديفيل كانيون، موطن أرنولد شوارزنيجر وغيره من المشاهير، بالقرب من ساحل المحيط الهادئ، وبينما كان الدخان الكثيف يلف سفح التل المغطى بالشجيرات الصغيرة، استخدم رجال الإطفاء على الأرض خراطيم المياه لمحاولة إبقاء ألسنة اللهب المتصاعدة تحت السيطرة.

وفي مؤتمر صحفي، قال كريستيان ليتز، رئيس عمليات إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن التركيز الرئيسي أمس السبت سيكون على حريق باليسيدس الذي يشتعل في منطقة الوادي، بالقرب من حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مشددا على أنه: "نحتاج لأن نكون أكثر جرأة هناك".

وقالت مشرفة المقاطعة ليندسي هورفاث إن منطقة لوس أنجلوس شهدت "ليلة أخرى من الرعب والحزن الذي لا يوصف، وتم إخلاء المزيد من السكان بسبب تمدد الحريق في الاتجاه الشمالي الشرقي من حريق باليسيدس".

وكان الحريق يهدد بالانتقال إلى الطريق السريع 405، وهو شريان رئيسي للحركة في المنطقة، مما قد يصبح مسارا إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في تلال هوليوود ووادي سان فرناندو.

المكسيك ترسل تعزيزات للمساعدة بمكافحة الحرائق

أعلنت المكسيك أمس إرسال تعزيزات لمكافحة الحرائق المتعددة التي تشهدها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منطقة من الولايات المتحدة يعيش فيها كثير من المكسيكيين.

وأفادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأن "مجموعة مساعدة إنسانية ستغادر إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا".

وأضافت "نحن بلد الكرم والتضامن"، ناشرة على منصة إكس صورة طائرتي شحن على مدرج مطار.

وكانت شينباوم قالت في وقت سابق الجمعة "سنرسل فريق دعم إلى لوس أنجلوس مع رجال لمكافحة حرائق الغابات"، مشيرة إلى أن "هناك كثير من المكسيكيين في هذا الجزء من الولايات المتحدة".

وامتدت الحرائق المتعددة التي اندلعت في لوس أنجلوس وأودت بحياة أحد عشر شخصا على الأقل، السبت إلى مناطق كانت بمنأى عن الحرائق سابقا، وبالتالي تأثرت بدورها بأوامر الإخلاء.

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