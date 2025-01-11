الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو)

لوس أنجلوس، قال الدكتور فاروق الباز من نورث كارولينا، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن ابنتي الكبرى منيرة تعيش في لوس أنجلوس، وبنفكر في كيفية مساعدتها بسبب الحرائق التي اندلعت هناك".

اقتراب حرائق لوس أنجلوس من منزل ابنة فاروق الباز

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "بنتي لسه موجودة في لوس أنجلوس وهي قريبة من منطقة الحرائق وترى من بلكونة منزلها النيران من حولها والبيوت المحروقة".

توقعات العلماء بشأن حرائق لوس أنجلوس

وتابع: "هي قاعدة لحد لما تشوف اللي هيحصل وإزاي تنقل العفش بتاعها لأن دي مدخرات سنوات".

وأكد فاروق الباز: "سرعة الرياح أثرت في حرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس وتسبب في زيادة الحرائق، والطبيعة غطت على توقعات العلماء في لوس أنجلوس".



وتشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق مستعرة ومدمرة منذ عدة أيام دون توقف.

تعتبر كاليفورنيا من أكثر المناطق عرضة لتغيرات المناخ، حيث تؤدي موجات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الغطاء النباتي، مما يجعله وقودا سريع الاشتعال، بالإضافة إلى ذلك، تهب رياح سانتا آنا الجافة والقوية، والتي تعمل على نشر الحرائق بسرعة كبيرة، مما يجعل السيطرة عليها أمرا بالغ الصعوبة.

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