السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صيف جاف،كلمة السر وراء حرائق كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا،
حرائق كاليفورنيا، فيتو

حرائق كاليفورنيا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرائق الهائلة تدمر الساحب الغربى لكاليفورنيا حيث أدت إلى  تدمير العديد من المبانى وإخلاء الألاف من منازلهم وخاصة فى لوس أنجلوس

خسائر نجوم هوليوود بسبب حرائق كاليفورنيا (فيديوجراف)

حرائق لوس أنجلوس تلتهم المدينة، خسائر بـ150 مليار دولار وآلاف المشردين

حرائق كاليفورنيا حتمية الحدوث


وقالت إن هذه الحرائق كانت حتمية الحدوث وذلك لأن جنوب كاليفورنيا يقع خارج نطاق الأمطار وذلك لأن الصغط الجوى المرتفع يغطى معظم أجزاء المنطقة خلال فصل الصيف مما يجعلها اكثر جفافًا عن المناطق المحيطة بها.

و فى فصل الشتاء يتراجع الضغط الجوى المرتفع عن هذه المنطقة بشكل مؤقت مما يسمح لكاليفورنيا استقبال كل أمطارها السنوية خلال فترة زمنية قصيرة جدا ولكن فى عام ٢٠٢٤ شهدت المنطقة فصل صيف جاف بشكل غير طبيعى  مما أدى إلى تراكم العديد من الشجيرات القابلة للاشتعال على السطح ومع وجود رياح سانتا آنا القوية جدا  وبذلك توافرت جميع العناصر اللازمة لأندلاع الحرائق الضخمة

 

 وتشهد مدينة لوس أنجلوس واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها، إذ اجتاحت حرائق الغابات مناطق شاسعة من المدينة، متسببة في خسائر مادية ضخمة وأضرار إنسانية جسيمة

ووصفت الدوائر الإعلامية الأمريكية هذه الحرائق بأنها من بين الأكثر تكلفة على الإطلاق، حيث أشار تقرير صادر عن شركة "أكيو ويذر" لخدمات التنبؤ بالطقس إلى أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى 150 مليار دولار، مما يعكس التأثير الهائل على منطقة تحتضن أغلى العقارات في الولايات المتحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الحرائق الضخمة الكوارث الطبيعية الولايات المتحدة جنوب كاليفورنيا حرائق كاليفورنيا حرائق لوس أنجلوس حرائق الغابات

مواد متعلقة

جحيم لوس أنجلوس، البرق والجفاف واحتكاك الأشجار أبرز أسباب اشتعال حرائق الغابات كل عام

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا
ads

الأكثر قراءة

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجيش الملكي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء 1-1 (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «بادون»، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الأحزاب (فيديو)

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

المزيد
الجريدة الرسمية