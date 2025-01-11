الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

تصنيف حرائق لوس أنجلوس ضمن الكوارث الأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو

لا تزال حرائق الغابات، التي اندلعت هذا الأسبوع في مقاطعة لوس أنجلوس، مستمرة، ومن المتوقع أن تكون من بين أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ أمريكا

وتسببت الحرائق المدمرة في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأحرقت أكثر من 12 ألف مبنى منذ يوم الثلاثاء، ودمرت أحياء كاملة كانت موطنا لعقارات تقدر بمليارات الدولارات.

وبالرغم من أنه من المبكر جدا تقديم حصيلة دقيقة للخسائر المالية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر حتى الآن تجعل هذه الحرائق من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأشار تقدير أولي من شركة "أكيو ويذر" إلى أن الأضرار والخسائر الاقتصادية حتى الآن تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار.

وللمقارنة، قدّرت "أكيو ويذر" الأضرار والخسائر الاقتصادية التي تسبب بها إعصار هيلين، الذي اجتاح ست ولايات جنوبية شرقية في الخريف الماضي، بنحو 225 مليار دولار إلى 250 مليار دولار.

وظلت حرائق الغابات في مقاطعة لوس أنجلوس، التي تأججت برياح سانتا آنا العاتية والجفاف الشديد، بعيدة عن نطاق السيطرة إلى حد كبير اليوم السبت.

وهذا يعني أن الحصيلة النهائية للخسائر الناجمة عن الحرائق من المرجح أن تزداد، وربما بشكل كبير.

وتراجعت أسهم شركات التأمين الأميركية، الجمعة، بعد أن قدر محللون أن الخسائر المشمولة بالتأمين والناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس قد تصل إلى 20 مليار دولار.

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