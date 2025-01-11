محافظ دمياط ونائب رئيس حزب مستقبل وطن يشهدان مبادرة " فرحة ولادنا "

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، فاعليات مبادرة "فرحة ولادنا" التي ينظمها حزب مستقبل وطن بدمياط، بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر.

وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، والمحاسب على كيوان، أمين عام الحزب بدمياط، والدكتور محمد العرابي، أمين تنظيم الحزب بدمياط، والنائب حسن عبدالوهاب، والنائب محمد الحصي، والنائبة رحاب موسى، والنائب محمود مشعل، أعضاء مجلس النواب، والنائب وليد التمامي، والنائب محمد أبو حجازى والنائب أحمد البلشي، أعضاء مجلس الشيوخ.

محافظ دمياط يشهد توزيع 150 جهازًا كهربائيًا العرائس في مبادرة " فرحة ولادنا "

محافظ دمياط يشهد توزيع 150 جهازًا كهربائيًا للعرائس في مبادرة " فرحة ولادنا "

وتضمنت الفاعلية توزيع 150 جهازًا كهربائيًا العرائس وسط أجواء من الفرح والسرور، وتوزيع 50 كرسي متحرك على ذوى الهمم، وتدشين مسابقة القرآن الكريم السنوية التي ينظمها حزب مستقبل وطن.

تدشين مسابقة سنوية لحفظ القرآن الكريم وتوزيع أجهزة كهربائية على العرائس وكراسي متحركة لذوى الهمم

هذا وأشاد "محافظ دمياط"، بمبادرة فرحة ولادنا التى أطلقها حزب مستقبل وطن، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب لدعم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لرعاية المواطنين والتخفيف عن كاهلهم وتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة لهم وتلبية احتياجاتهم، علاوة على دعم النشء والشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم وتربيتهم تربية دينية صحيحة تجعلهم قادرين على عدم الانسياق خلف الأفكار الهدامة التى تهدف إلى زعزعة المجتمع.

كما توجه "المحافظ" بالشكر إلى أبناء حزب مستقبل وطن على تلك الجهود، ودعا الجميع إلى استمرار العمل الجاد والدؤوب لخدمة المجتمع واستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر وبناء الجمهورية الجديدة، كما أكد دعم المحافظة الكامل لتلك الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المجتمعية وأهدافها المستدامة والشاملة.

عبد الجواد: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تنعم بالأمن والأمان

وخلال كلمة ألقاها النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، تقدم بالشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تحت قيادته تنعم بالأمن والإمان، مؤكدًا أن الحزب، يعمل على تنفيذ قررات القيادة السياسية بشكل مستمر، كما توجه بالشكر محافظ دمياط، وعلى حضوره فاعليات الحزب، مؤكدًا أن الشعب محل اهتمام سواء من الدولة أو القيادات السياسية،وأوضح الدور الحيوي الذي يلعبه الحزب في خدمة المجتمع المحلي، موضحُا أن هذه المبادرة الرائعة من حزب مستقبل وطن رسالة إيجابية تؤكد على أهمية التكاتف والتعاون بين مختلف المؤسسات والشخصيات العامة لخدمة المجتمع، وتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، رحب الأستاذ علي كيوان، أمين حزب مستقبل وطن بدمياط، بالاستاذ الدكتور أيمن الشهابي، والنائب أحمد عبدالجواد، على حضورهم فاعليات مبادرة "فرحة ولادنا"، هدية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، من خلال فاعلياته المختلفة، موضحًا أن العمل الجماعي، هو مفتاح النجاح، وأن التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي تتطلب مزيد من التكاتف والوحدة

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