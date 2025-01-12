الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

المصري يحسم تجديد عقد دغموم عقب العودة من نيجيريا

دغموم، فيتو
دغموم، فيتو

يحسم النادي المصري ملف تجديد عقد الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق، بعد عودة الفريق من رحلة نيجيريا.

مفاوضات الزمالك مع دغموم 

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع دغموم للحصول على خدماته خلال نهاية الموسم الجاري. 

وكانت هناك جلسة خلال الأيام الماضية بين المصري ودغموم وتم الاتفاق على تجديد عقد اللاعب وكافة الأمور المالية، وسيتم التوقيع على العقود عقب العودة من رحلة نيجيريا.

يذكر أن إدارة النادي المصري فتحت خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ورحب اللاعب بذلك لأن دغموم يشعر بالاستقرار مع المصري والانسجام مع زملائه بالفريق، وكذلك جماهير الفريق التي تدعمه باستمرار.

 

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء اليوم الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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