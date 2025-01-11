المصري يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية

أدى فريق المصري البورسعيدي مرانه الأخير على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدا الأحد على الملعب ذاته.

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء غد الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وإنيمبا

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق إنيمبا الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام الأثيوبي جيزاتي أليميو والمنسق العام للمباراة أمادو نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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